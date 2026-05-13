Red Sea Global annuncia l’apertura del resort Miraval a Shura Island

Red Sea Global, lo sviluppatore di turismo rigenerativo in Arabia Saudita, sta procedendo con l’ampliamento dell’offerta della destinazione Red Sea con l’apertura di un nuovo resort su Shura Island. In una nota alla stampa viene annunciato che Miraval The Red Sea aprirà le porte il 15 maggio, segnando il primo resort del brand al di fuori degli Stati Uniti.

Il resort è accessibile tramite Red Sea International Airport (RSI), con poi un trasnfer di 25-30 minuti di trasferimento in veicolo elettrico.

Il wellness al centro della proposta

Il resort si presenta come un “rifugio benessere adults-only e all-inclusive” che aggiunge 180 camere, suite e ville all’inventario della destinazione saudita.

Gli ospiti di Miraval The Red Sea avranno a disposizione percorsi rigeneranti e di benessere totalmente personalizzati, che includono mindfulness, yoga, meditazione, espressione creativa e cucina ispirata al territorio.

Nel cuore del resort, la spa Life in Balance di 3.000 mq, la più grande di Shura Island con 39 sale per trattamenti, rappresenta il fulcro del Serenity Center, del Body Mindfulness Center, del Miraval Challenge Course e della Life in Balance Culinary Kitchen, offrendo programmi guidati da esperti dedicati al benessere integrato, all’avventura all’aria aperta e alla nutrizione.

L’impegno sul turismo rigenerativo

Il resort si pone in linea con l’impegno di RSG per il turismo rigenerativo, integrando design e operazioni sostenibili che riflettono l’ambizione di raggiungere un guadagno netto di conservazione del 30% entro il 2040. Questo include l’alimentazione esclusiva tramite energia rinnovabile e l’implementazione di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti e dell’acqua per ridurre al minimo l’impatto ambientale e favorire la biodiversità.

Prossime aperture a Shura Island

Nella nota alla stampa di RSG viene altresì aggiunto che a Shura Island si accingono ad aprire le porte anche il Four Seasons Resort and Residences, che accetterà prenotazioni a partire dal 20 maggio.

In sintesi, Red Sea conta ora 11 hotel aperti, con altri sei previsti in apertura su Shura nei prossimi mesi.