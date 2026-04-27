Galoppa l’espansione di Qiddiya City, giga-progetto di oltre 360 kmq di intrattenimento, sport, cultura guidato dal Public Investment Fund, che l’Arabia Saudita punta a posizionare come destinazione globale per nuovi segmenti di mercato, come giovani, gen Z, famiglie, fan dei parchi divertimento e Mice. Collegata con mezzi pubblici da Riyadh, Qiddiya City è in fase di costruzione per blocchi per un totale di oltre 400 attrazioni e 100 hotel.

Gli asset dell’offerta presentati in un webinar con gli operatori europei, organizzato dalla destinazione Qiddiya e da Saudi Tourism Authority, sono “il tassello dell’intrattenimento nel puzzle della Saudi Vision 2030”: il parco divertimenti Six Flags aperto da dicembre 2025 con 28 attrazioni - cinque da record mondiale come le montagne russe Falcon Flight - 25 stores e 29 punti ristorazione, raggruppati in sei isole immersive, e il primo Aquarabia Waterpark, otto aree acquatiche ispirate alla morfologia del territorio, 22 attrazioni sulle onde e 81 cabanas di lusso, completo entro maggio.

Un portale b2b offre tariffe fisse agevolate per biglietti e accessi vip, mentre le dmc locali creano pacchetti su misura da Riyadh con 2 giorni a Qiddiya, come spiegato agli operatori durante il webinar. I futuri mattoni della destinazione contano sede Mice, campo da golf, museo della cultura e centro per le arti performative, stadio per la World Cup del 2034, speed park, ippodromo e aperture progressive di hotel, con 550 chiavi nel 2027 e altri due hotel nel 2028.