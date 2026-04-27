Ancora un passo in avanti per la cessione di una quota di Tap. Dopo la prima fase, il Governo di Lisbona ha chiesto ai due pretendenti rimasti n pista, Lufthansa e Air-France Klm, di presentare le offerte vincolanti.

Come riporta preferente.com il ministro si è detto ottimista riguardo al processo di privatizzazione, anche alla luce dei soggetti coinvolti. Il passaggio appena concluso rappresenta un momento cruciale, perché significa che i piani presentati dai due vettori sono stati ritenuti accettabili dal Governo.

L’iter

Sia Lufthansa che Air France-Klm hanno 90 giorni di tempo per presentare una proposta finanziaria, dopodiché il governo prenderà la decisione finale, probabilmente alla fine di agosto o all’inizio di settembre.

Chiunque dei due soggetti risultasse vincitore, il risultato cambierà gli equilibri del trasporto europeo, consentendo a un big player di espandere le proprie rotte.

Bisogna ricordare che in gara, in un primo momento, c’era anche il gruppo Iag, che però si è ritirato dal momento che Lisbona intende mantenere il controllo della compagnia con la maggioranza azionaria.