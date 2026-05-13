Atelier Vacanze incontra le agenzie: “Educational strumenti di formazione”

Sono state l’Atelier Club Arcomagno e l’Atelier Premium Maragià di Paestum le due strutture protagoniste dell’ultimo educational organizzato da Atelier Vacanze Tour Operator. Un format, quello degli educational, scelto dall’operatore nella convinzione che il contatto diretto con le strutture rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere con maggiore convinzione e competenza il prodotto alla clientela finale.

Per gli agenti di viaggi intervenuti da diverse regioni d’Italia si è presentata così l’occasione di vivere un’esperienza diretta all’interno delle strutture e verificare lo standard qualitativo dei servizi proposti. “Crediamo fortemente nel valore degli educational come momento di incontro, formazione e condivisione con il trade - dichiara Antonio De Simini, responsabile marketing di Atelier Vacanze Tour Operator -. Permettere agli agenti di viaggi di toccare con mano la qualità delle nostre strutture significa consolidare un rapporto di fiducia reciproca e offrire strumenti concreti per affrontare al meglio la stagione turistica”.

L’Atelier Club Arcomagno, forte della sua posizione in uno degli scenari più suggestivi della Calabria, si caratterizza per la sua atmosfera coinvolgente e i servizi dedicati alle famiglie, mentre l’Atelier Premium Maragià di Paestum si distingue per il concept elegante ed esclusivo, l’alto livello dell’offerta ristorativa e l’attenzione rivolta al benessere e al relax degli ospiti.