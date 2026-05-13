Vueling alle agenzie: “Carburante e prezzi garantiti”

Vueling prende carta e penna per mandare un messaggio rassicurante alle agenzie di viaggi: le forniture di carburante (e dunque i voli) sono garantite per tutta l’estate. E non si saranno costi aggiuntivi per i biglietti già acquistati.

In una lettera inviata ai dettaglianti, la compagnia aerea precisa che “sta operando secondo quanto previsto dal piano voli e non prevede alcuna interruzione nell’approvvigionamento di carburante per questa estate”.

Inoltre, si legge nella comunicazione, il vettore garantisce “che il prezzo confermato al momento della prenotazione è il prezzo finale del biglietto e che, in nessun caso, verranno applicati costi aggiuntivi, anche se i costi del carburante dovessero aumentare”.

Non solo: la compagnia ricorda anche di disporre di un network di oltre 100 destinazioni “con diverse opzioni per ogni rotta”. E questo, aggiunge, “ci permette di fornire alternative ai passeggeri nell’improbabile eventualità di modifiche o interruzioni dei vostri programmi di viaggio. Se nessuna delle opzioni dovesse soddisfare le vostre esigente, potrete richiedere un rimborso”.