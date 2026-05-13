Dopo l’avvio del collegamento diretto di Air Seychelles tra Roma e Mahè con l’inizio dell’orario estivo, con due frequenze alla settimana, l’arcipelago indiano moltiplica le opzioni per il mercato italiano per rispondere all’aumento della domanda dal nostro mercato.

Tra le compagnie coinvolte figurano Ethiopian Airlines, che garantisce voli giornalieri via Addis Abeba da Milano e Roma; dal 15 giugno voli giornalieri anche via Abu Dhabi con Etihad e Air Seychelles sempre dai due hub, mentre Emirates garantirà connessione giornaliere via Dubai da Milano, Roma, Venezia e Bologna. Completano il quadro Turkish Airlines, con voli in connessione da 8 aeroporti italiani, e Qatar Airways dai due hub.

A queste opzioni si aggiungono inoltre i collegamenti diretti operati da Air Seychelles da alcuni importanti aeroporti europei come Parigi Charles De Gaulle e Istanbul. “Con collegamenti sempre più frequenti e numerose possibilità di partenza dal Nord al Sud Italia, le Seychelles si preparano ad accogliere i viaggiatori italiani per un’estate all’insegna della libertà, del benessere e della meraviglia tropicale”, spiega l’ente in una nota.