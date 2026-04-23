Sporting Vacanze alle Seychelles con le adv, Vannucci: “Vogliamo dare un segnale al mercato”

“In un momento globale così particolare, abbiamo voluto dare un segnale concreto al mercato”. Con queste parole Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, annuncia la partenza del primo fam trip con Air Seychelles e Mason’s Travel.

Il viaggio, iniziato ieri, coinvolge una selezione di agenti provenienti da tutta Italia e toccherà le isole di Mahé e Praslin alla scoperta dei resort più iconici e dell’atmosfera dell’arcipelago.

Un’iniziativa che vuole confermare l’impegno dell’operatore nello sviluppo di nuovi prodotti tailor made e nel rafforzamento del rapporto con le agenzie partner.

“Le Seychelles - spiega Daniela Narici, direttore Commerciale di Sporting Vacanze - rappresentano per Sporting Vacanze una novità strategica già inserita nell’autunno del 2025 all’interno della collezione Sfumature D’Amore (dedicata al segmento Honey Mooners) e che ora abbiamo scelto di presentare al mercato nel modo che sentiamo più nostro: facendo vivere la destinazione in prima persona alle agenzie. Crediamo fortemente nel valore dell’esperienza diretta - continua -, soprattutto su un prodotto di fascia alta come questo. Il volo Air Seychelles da Roma rappresenta un valore aggiunto importante e, qualora venisse confermato anche per la stagione estiva, renderebbe l’arcipelago ancora più accessibile e competitivo per il mercato italiano”.