I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione entrano in Preferred Residences

I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione sono entrati a far parte di Preferred Residences, una collezione di soluzioni residenziali di lusso parte di Preferred Hotels & Resorts. Caratterizzate da estetica ricercata e arredi di design, le strutture affiliate a questo portfolio spaziano da appartamenti contemporanei in pieno centro città a bungalow fronte mare nelle destinazioni più ambite al mondo e in grado di fornire agli ospiti di una vasta gamma di servizi e comfort.

I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione rappresentano una proposta residenziale di alto livello, che punta a incentivare i soggiorni prolungati e a promuovere un turismo più integrato col territorio e la vita locale dell’elegante quartiere affacciato sull’Arno in cui è situato.

Le tipologie e le metrature disponibili vanno dallo Studio Flat di 40-55 mq fino ai Deluxe Three Bedroom Apartment da circa 130 mq.