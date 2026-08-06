Azzurra Viaggi lancia SinHombre, viaggi al femminile con Turismo de Gran Canaria

Nasce un nuovo prodotto dedicato al turismo al femminile e sceglie come destinazione di battesimo Gran Canaria. Azzurra Viaggi ha, infatti, lanciato SinHombre, il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo al femminile e che propone una nuova filosofia di viaggio.

Il progetto si basa su un manifesto che gioca sul doppio significato del nome: “Sin Hombre”, come spazio esclusivamente femminile dove condividere esperienze in un contesto di libertà, sicurezza e complicità, e “Sin Nombre”, come invito simbolico a lasciare per qualche giorno alle spalle ruoli e routine quotidiane per vivere il viaggio con uno sguardo nuovo.

Il prodotto è realizzato in collaborazione con Turismo de Gran Canaria e la partnership si svilupperà attraverso una campagna di comunicazione integrata che comprenderà attività digitali, contenuti editoriali, eventi e iniziative dedicate al trade italiano, con l'obiettivo di promuovere la destinazione sia all'interno della programmazione SinHombre sia nelle proposte di viaggio tradizionali del tour operator.

“Con SinHombre vogliamo rispondere a una domanda sempre più forte di viaggi condivisi al femminile, costruiti intorno a valori come libertà, sicurezza, autenticità e crescita personale. Gran Canaria rappresenta la destinazione ideale per inaugurare questo progetto grazie alla ricchezza delle esperienze che offre durante tutto l'anno” spiega Serena D’Este, una delle due titolari di Azzurra Viaggi.

Nei prossimi mesi la campagna proseguirà con nuove azioni di comunicazione online e offline, incontri con il trade e attività promozionali finalizzate a consolidare la presenza di Gran Canaria nella programmazione di Azzurra Viaggi e a intercettare un segmento di mercato in costante crescita, sempre più orientato verso viaggi che uniscono scoperta, benessere e autenticità.