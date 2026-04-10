Starhotels nomina Alexandro Della Croce chief commercial officer

Alexandro Della Croce è il nuovo chief commercial officer di Starhotels. “Entrato in Starhotels nel 2019 come global director of revenue and distribution strategy – spiega la società in una nota -, ha avuto un ruolo centrale nel definire le performance commerciali del gruppo su un portfolio di oltre 30 strutture di lusso. In questa posizione ha guidato le strategie di pricing e distribuzione per massimizzare i ricavi, coordinando un team di regional e area director a supporto dell'operatività nelle singole strutture e dell’allineamento commerciale”.

Nel suo nuovo ruolo, Alexandro Della Croce supervisionerà il team commerciale del gruppo su tutte le 34 strutture Starhotels, riunendo sotto un'unica guida le aree sales – con Diego Rumazza, group director of sales, e Davide Ballardini, group director of luxury sales, rispettivamente a capo dei loro team – revenue management & distribution ed events, con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo.