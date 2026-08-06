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Debutta Mosaico Travel Academy On Board, la formazione sul mare

Debutta Mosaico Travel Academy On Board, la formazione sul mare

Si chiama ‘Mosaico Travel Academy On Board’ la nuova iniziativa di formazione lanciata da Mosaico tour operator, con un format che ha scelto di uscire dagli schemi e dalle classiche sale meeting.

Niente sedie in fila, niente proiettori e nessuna lunga sequenza di slide. Al loro posto, una giornata a bordo di un cutter a vela in legno, tra le acque del Parco Naturale del Monte San Bartolo, nelle Marche, scandita da momenti di confronto, racconti di viaggio, ma anche piacevoli bagni, tuffi, aperitivi e pranzo preparato al momento.

“L’idea è nata quasi per caso - racconta Filippo Tura, sales manager di Mosaico -. Ogni volta che esco in barca con gli amici finisco inevitabilmente per parlare di viaggi. Sapendo il lavoro che faccio, tutti iniziano a chiedermi consigli, curiosità e suggerimenti sulle destinazioni, trasformando la mia giornata di relax in una giornata di lavoro. A quel punto ho pensato: perché non fare il contrario? Portare il lavoro in barca e trasformarlo in un momento piacevole, autentico e diverso dal solito.”

Da questa intuizione è nato un progetto che, pur mantenendo un'atmosfera informale, ha un obiettivo ben preciso: offrire agli agenti di viaggi un'occasione concreta di aggiornamento sui prodotti e sulle destinazioni proposte da Mosaico, creando allo stesso tempo un contesto capace di favorire il dialogo, lo scambio di esperienze e la costruzione di relazioni solide.

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