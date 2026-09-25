Gattinoni porta i soci Coop in agenzia con Msc

Gattinoni annuncia una nuova campagna dedicata ai soci Coop insieme a Msc Crociere. L’obiettivo è sostenere le vendite della stagione autunnale e invernale e, allo stesso tempo, generare nuovi contatti per le agenzie.

Come riporta una nota, l’iniziativa sarà valida fino al 10 ottobre, e coinvolge quattro distretti cooperativi e sette cooperative – Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia, Nova Coop, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Coop Sicilia/Gruppo Radenza – raggiungendo complessivamente circa 6 milioni di Soci Coop. Sul territorio sono abilitate alla vendita ai Soci Coop 293 agenzie Gattinoni Travel, tra Gattinoni Travel Store, Gattinoni Travel Point e affiliati Mondo di Vacanze.

Per tutta la durata della campagna, i soci Coop, prenotando nelle agenzie abilitate, possono usufruire di uno sconto speciale in base alla tipologia di cabina, sulle crociere Msc di almeno sette notti.

Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel, commenta: “Questa nuova campagna dedicata ai Soci Coop rappresenta un’importante opportunità per mettere a sistema la forza di tre realtà complementari come Coop, Gattinoni Travel e Msc Crociere. La capacità della Gdo di parlare a un pubblico ampio e fidelizzato, unita alla capillarità e alla competenza della nostra rete, ci consente di intercettare nuovi clienti e accompagnarli direttamente al tavolo del consulente di viaggio, valorizzando l’offerta crocieristica Msc. È un modello che crea valore lungo tutta la filiera: per i Soci, che ottengono un vantaggio concreto, per Coop e Msc Crociere e, soprattutto, per le nostre agenzie, che vedono tradotta la forza della distribuzione organizzata in concrete opportunità commerciali”.

La componente drive to store è centrale nel progetto. Per poter usufruire delle condizioni particolarmente vantaggiose, infatti, i soci Coop devono recarsi in una delle agenzie Gattinoni Travel abilitate alla promozione.