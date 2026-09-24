Turkish Airlines annuncia la finalizzazione di un accordo con Boeing: in base a quanto firmato, la compagnia acquisterà fino a 150 B737max.

“Frutto di un percorso negoziale avviato nel 2025 - riporta la compagnia in una nota -, l’accordo rappresenta il più grande ordine di aeromobili Boeing a corridoio singolo mai effettuato dalla compagnia e contribuirà a sostenere il piano di espansione della flotta, rafforzando al contempo la rete di collegamenti a corto e medio raggio”.

L’ordine, nel dettaglio, prevede l’acquisto 100 Boeing 737-8 in acquisto fermo e opzioni per ulteriori 50 aeromobili della medesima famiglia. L’accordo prevede inoltre la possibilità di sostituire parte degli aeromobili con B737-10, il più grande modello della famiglia.

Prof Murat Şeker, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un ulteriore passo significativo nella continua espansione della nostra flotta. I nuovi Boeing 737 MAX garantiranno maggiore efficienza e flessibilità alle nostre operazioni, sostenendo l’ampia rete che serviamo dal nostro hub di Istanbul. Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione di lunga data con Boeing attraverso un accordo che contribuisce anche allo sviluppo dell’ecosistema dell’aviazione in Turchia”.

Turkish Airlines e Boeing hanno inoltre siglato un Memorandum of Understanding strategico sulla partecipazione industriale. Il documento definisce un quadro di collaborazione a lungo termine articolato su tre pilastri fondamentali: sviluppo delle competenze, creazione di valore e assegnazione di nuove opportunità di business.