Ita Airways debutta in America centrale con il Roma Fiumicino-Santo Domingo, operativo dal 30 novembre con due frequenze dal 14 dicembre al 31 marzo 2027. Il servizio sarà operato con Airbus A330neo, configurato in business, premium economy ed economy. “È una rotta leisure strategica: nel 2025 circa 100mila italiani hanno visitato la Repubblica Dominicana, con una crescita a doppia cifra. Chiediamo al trade di sostenerla”, ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, “abbiamo bisogno del supporto dei partner commerciali per trasformare la destinazione in un successo. Offriamo un prodotto di qualità, pensato per programmare le vacanze invernali con maggiore comfort”. Il lungo raggio a oggi genera quasi il 50% del fatturato per Ita e la flotta è per il 75% di nuova generazione.

Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha definito Santo Domingo “la 23esima destinazione di lungo raggio aperta da Ita a Fiumicino in due anni”, ricordando i 180mila passeggeri tra i due Paesi nel 2025. “Il diretto consentirà ad agenzie e tour operator di offrire viaggi più semplici e confortevoli”, ha affermato Neyda García Castillo, direttrice dell’Ente del Turismo dominicano in Italia, annunciando un piano marketing per capitale, gastronomia e Samaná. Per l’ambasciatore Rafael Antonio Lantigua Ciriaco, “la rotta crea opportunità per turismo, scambi e comunità dominicana in Italia”.

Il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, ha concluso: “Portiamo l’Italia nel mondo e il mondo in Italia, sostenendo turismo e imprese. Dopo Mauritius, Houston e Santo Domingo studiamo nuove rotte. Dietro i risultati ci sono oltre 5mila persone e la fiducia dei clienti”.