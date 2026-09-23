L’IA controllerà il traffico aereo: la FAA ha avviato i test

La FAA ha avviato la sperimentazione di una soluzione predittiva di controllo del traffico aereo basata sull’intelligenza artificiale nei cieli dell’area di Washington.
Come riporta travelweekly.com, il sistema attualmente in fase di test utilizza i dati per anticipare le traiettorie nello spazio aereo e sventare eventuali possibili collisioni, fornendo ai controllori suggerimenti su rotte e orari di partenza con giorni o addirittura settimane di anticipo rispetto ai voli.
In base a quanto ha dichiarato la FAA lo strumento centralizza 200 flussi di dati — tra cui condizioni meteorologiche, rotte di volo, traffico e organizzazione del personale di controllo — per gestire in modo proattivo i potenziali conflitti nello spazio aereo. Un approccio che andrebbe a sostituire quello reattivo tipico delle attuali procedure di controllo del traffico.
Il nuovo sistema prende il nome di Smart, ovvero “Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories”. Per l’implementazione, la FAA ha stipulato un contratto da 875 milioni di dollari con la società Air Space Intelligence.
Remo Vangelista