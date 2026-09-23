Venezia, al vaglio l’ipotesi di innalzare il ticket fino a 30 euro

Vedere Venezia potrebbe arrivare a costare sempre di più. L’amministrazione comunale starebbe infatti valutando l’ipotesi di rincarare il contributo d’accesso turistico, estendendone il periodo di applicazione e aumentando la tariffa giornaliera fino a 30 euro. Secondo quanto riportato da Reuters l’assessore al bilancio e ai tributi, Michele Zuin, ha affermato che l’attuale tariffa, compresa tra i 5 e i 10 euro, è troppo bassa per contrastare efficacemente l’overtourism, precisando tuttavia che il nuovo prezzo per il 2027 dovrà essere discusso e concordato con il governo.

“L’attuale ticket di 5-10 euro - ha detto a Il Gazzettino - è accessibile praticamente a tutti; il rischio è che perda l’effetto deterrente che tale misura dovrebbe avere”. Le autorità comunali potrebbero optare per una tariffa massima di 30 euro.

Il contributo di accesso, applicabile esclusivamente ai visitatori giornalieri, è stato introdotto nel 2024, rappresentando un caso unico al mondo. Chi prenota in anticipo beneficia della tariffa più bassa e sono previste diverse esenzioni, tra cui quella per i minori di 14 anni.

Nel 2026 la misura è stata applicata in giornate selezionate tra il 3 aprile e il 26 luglio, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 16, generando entrate per oltre 5,2 milioni di euro grazie alla vendita di poco meno di 680mila biglietti d’ingresso.

In una città che da tempo soffre gli effetti dell’overtourism e dello spopolamento gli amministratori locali affermano che l’iniziativa mira a incoraggiare i visitatori a evitare i periodi di maggiore affluenza dell’anno.