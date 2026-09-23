Portogallo, Belgio e Turchia: Msc Crociere title sponsor di 3 gare di F1

Msc Crociere conferma l’interesse per il mondo della Formula 1 e nel 2027 sarà title sponsor di tre Gran Premi: Portogallo, dal 18 al 20 giugno, Belgio, dal 23 al 25 luglio, e Turchia, dall’1 al 3 ottobre.

Per il secondo anno consecutivo il brand lega il proprio nome a tre gare, rafforzando la partnership avviata nel 2022 e prolungata fino al 2030. L’operazione affiancherà visibilità a bordo pista e iniziative di hospitality, con Msc Crociere ed Explora Journeys presenti in alcuni appuntamenti.

Il ritorno del Portogallo avrà come scenario l’Autódromo Internacional do Algarve; in Belgio i riflettori saranno puntati sui 7,004 chilometri di Spa-Francorchamps, tra i tracciati più lunghi e impegnativi del calendario. La Turchia rientrerà invece con un accordo quinquennale per l’Istanbul Park.