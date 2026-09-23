Royal Caribbean acquisirà una partecipazione del 50% in Sandals e Beaches Resorts con un’operazione il cui valore è di circa 3 miliardi di dollari. L’obiettivo del gruppo crocieristico è diversificare il proprio business; Royal Carbbean gestisce già diverse destinazioni private per i suoi passeggeri, ma sta lavorando per ampliare l’offerta di servizi a terra e l’accordo con Sandals rappresenta un decisivo passo in avanti in questa direzione, facendo esordire Rcl nel settore della vacanza all inclusive.

La partnership comprende il portafoglio di strutture premium all-inclusive nei Caraibi dell’operatore giamaicano Sandals e Beaches, ha precisato la società, aggiungendo che la joint venture sarà supervisionata da un consiglio di amministrazione con la leadership congiunta di Adam Stewart e Jason Liberty, rispettivamente presidente di Sandals Resorts e di Royal Caribbean.

Royal Caribbean, spiega it.marketscreener.com, coprirà l’investimento tramite un finanziamento a debito già impegnato da Morgan Stanley (MS) e l’operazione dovrebbe concludersi all’inizio del 2027.