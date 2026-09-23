Mazzi: “Musei aperti oltre l’orario contro l’overtourism”

“L’iniziativa di tenere aperti 3 monumenti iconici del nostro Paese, ovvero il Pantheon e il Colosseo a Roma e il Castello Sforzesco a Milano, in collaborazione con il Ministero della Cultura e l’amministrazione del capoluogo lombardo, oltre gli orari di chiusura per tutto il mese di agosto ha avuto un risultato eccezionale. Sono quindi convinto che sia un’iniziativa da ripetere”.

Lo ha dichiarato il ministro Gianmarco Mazzi intervenendo ieri mattina al GR di Rai Radiouno. “Agli italiani e agli stranieri è piaciuto, quindi lo riproporremo, per un periodo più lungo di un mese e soprattutto durante le feste di Natale”. Per il ministro non si tratta solo di un’iniziativa di immagine, ma anche di uno strumento per ridurre gli effetti dell’overturism.

La strategia

“Abbiamo capito che prolungare gli orari di apertura dei monumenti o spostarli dal giorno alla sera, riesce a decongestionare alcune situazioni difficili, soprattutto in alcune città d’arte”. Mazzi ha inoltre ribadito la sua strategia per combattere il sovraffollamento turistico. “La parola overturism è molto pericolosa, perché può orientare i flussi di viaggiatori verso altre destinazioni, quindi dobbiamo fare attenzione a parlarne. IL ministro inoltre rivolge un appello agli italiani: “è vero che abbiamo situazioni congestionate ma mi rivolgo ai residenti e chiedo un po' di dolce pazienza, perché questi turisti comunque portano ricchezza al nostro Paese”.