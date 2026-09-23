Quasi 1 italiano su 3 affronterà il caro viaggi ricorrendo a servizi di pagamento rateale. Secondo un sondaggio effettuato su mille italiani dall’Istituto Piepoli per Alma, il turismo è il settore in cui si faranno più acquisti dilazionati nei prossimi due anni e quello più impattato dalla rivoluzione dell’agentic commerce, piazzandosi in cima alla classifica di prodotti e servizi rateizzabili più richiesti agli Agenti AI.

Secondo il sondaggio la categoria “Viaggi e vacanze” guida la classifica dei prodotti che rateizzeremo di più entro il 2028 (indicato dal 31% degli intervistati), seguito da elettronica e telecomunicazioni (30%) e, al terzo posto, da arredamento e design (20%).

Tra le categorie analizzate, il settore travel risulta primo anche per scontrino medio frazionato (1105 euro). Quattro intervistati su dieci hanno dilazionato l’acquisto di viaggi e vacanze nell’ultimo anno, in particolare il 9% del campione si colloca su importi inferiori ai 500 euro, il 12% ha speso tra i 500 e i 1000 euro, mentre il 10% fino a 1500 euro. Infine, il 6% ha chiesto di rateizzare importi per viaggi tra i 1500 e 2mila euro e solo il 5% ha superato questa fascia di prezzo.

La tendenza a ricorrere al buy now pay later per finanziare il turismo potrebbe essere alimentata nel prossimo futuro anche dall’uso mainstream di agenti AI per trovare prodotti o servizi pagabili in più soluzioni. Anche in questo tipo di esperienza di scoperta e acquisto, i dati mostrano come il comparto “Viaggi e vacanze” (35%) sia in cima agli interessi dei consumatori, con quasi il triplo di preferenze rispetto a settori più sensibili, come Salute e veterinaria (14%) o Ottica (12%).

L’influenza negli acquisti premium

I trend più forti che stanno trainando la crescita del BNPL sembrano suggerire uno spostamento verso prodotti o servizi di maggior valore. Confrontando i dati attuali con quelli rilevati da Alma 3 anni fa, infatti, incidono circa il doppio la ricerca di qualità (22%), la possibilità di non rinunciare a ciò che si desidera (20%) e di acquistare ciò che serve, senza dover rimandare (21% vs 14% nel 2023).

Infatti, secondo la ricerca, a fronte di un 10% di Italiani che vorrebbe pagare sempre con BNPL nei prossimi 2 anni, molti (20%) intendono usarlo solo per alcune tipologie di acquisti premium, tra cui acquisti di lusso e viaggi, soprattutto tra le famiglie con figli (26%).