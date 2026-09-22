Live Napoli, seconda edizione degli incontri per operatori con i buyer internazionali

Sabato 17 ottobre torna Live Napoli, seconda edizione dell’appuntamento b2b promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e coordinato dalla sua DMO (appuntamento a Castel Nuovo – Sala dei Baroni, ore 9). Gli operatori della città potranno incontrare circa 35 buyer internazionali, accuratamente selezionati da Italian Exhibition Group – TTG Travel Experience di Rimini, provenienti dalla fiera riminese e interessati a conoscere e sviluppare nuove opportunità legate all’offerta turistica napoletana, con ovviamente gli occhi puntati all’America’s Cup.

L’iniziativa punta a rafforzare la presenza della destinazione sui mercati internazionali e a offrire alle imprese turistiche locali l’opportunità di entrare in contatto diretto con buyer stranieri qualificati, con particolare attenzione ai segmenti leisure, mice e luxury. La giornata sarà articolata in una serie di incontri b2b programmati, finalizzati a favorire nuovi contatti commerciali, ampliare i mercati di riferimento e creare opportunità concrete di collaborazione tra domanda internazionale e offerta locale.

“Napoli vive una fase di forte attenzione internazionale: la sfida è trasformare questa crescita in opportunità concrete per il territorio, con un’offerta qualificata, una maggiore permanenza dei visitatori e ricadute diffuse per le imprese e gli operatori della filiera. Con Live Napoli portiamo in città buyer internazionali per creare relazioni commerciali, aprire nuovi mercati e valorizzare un’offerta che unisce cultura, enogastronomia, mare, ospitalità ed esperienze autentiche. Con la DMO lavoriamo perché Napoli sia sempre più attrattiva, competitiva e capace di generare sviluppo condiviso”, dichiara l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.