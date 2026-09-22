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Esperienze esclusive sul Nilo, le proposte di Corsini Travel Egypt

Esperienze esclusive sul Nilo, le proposte di Corsini Travel Egypt

Itinerari su misura, crociere sul Nilo, esperienze deluxe alla scoperta del territorio, un evento irripetibile per la notte di Capodanno e programmi dedicati all’eclissi totale di Sole del 2027. Queste alcune delle proposte che Corsini Travel Egypt presenterà a TTG Travel Experience e ad AURA - The Luxury Travel Event.

La Dmc - che dispone di oltre 70 collaboratori , 45 guide, flotta propria e nave da crociera sul Nilo - firma una cena di gala esclusiva per la notte del 31 dicembre: un evento a numero chiuso, riservato a una clientela di alto profilo, dove storia millenaria, alta cucina e atmosfera magica si fondono. Non un semplice cenone, ma un momento irripetibile in una delle cornici più suggestive del mondo.

Il 2 agosto 2027, invece, il cielo sopra Luxor si oscurerà per la più lunga eclissi totale di sole visibile da terra: durerà circa 6 minuti e 23 secondi, con il percorso dell’ombra che attraversa il cuore dell’Egitto quasi esattamente sopra Luxor, tra i templi e le tombe dei faraoni. Corsini Travel Egypt è già pronta ad accogliere i gruppi per questo evento astronomico irripetibile con hotel, crociere e postazioni di osservazione nelle migliori location dell’Alto Egitto.

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