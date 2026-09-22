Radisson Hotel Group, Massimiliano Ceriani è il nuovo business development director Italy

Radisson Hotel Group annuncia la nomina di Massimiliano Ceriani come nuovo business development director per l’Italia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il team dedicato allo sviluppo e sostenere i piani di crescita a lungo termine.

Nel suo nuovo incarico, Ceriani sarà responsabile del supporto alle attività di sviluppo sul mercato italiano e lavorerà a stretto contatto con proprietari, investitori e partner per contribuire all’espansione del portafoglio di brand di Radisson Hotel Group. Il suo perimetro di attività comprenderà i principali centri economici del Paese, le città regionali a maggiore potenziale e le destinazioni leisure più richieste, con un focus particolare sulle opportunità di conversione e sul segmento dei resort nelle destinazioni balneari, in costante crescita, fa sapere il gruppo in una nota alla stampa.

Con una consolidata esperienza nel settore alberghiero, prima di entrare in Radisson Hotel Group, ha ricoperto il ruolo di head of development per Italia e Malta presso Meliá Hotels Internationa. Nel corso della sua precedente esperienza professionale, ha inoltre trascorso oltre 16 anni nel Gruppo Alpitour, ricoprendo diversi incarichi nell’ambito del contracting, del prodotto e delle destinazioni.

“L’Italia continua a essere uno dei mercati dell’ospitalità più dinamici d’Europa, grazie a solide prospettive sia nelle principali città sia nelle destinazioni resort di fama internazionale. Radisson Hotel Group ha costruito un’importante traiettoria di crescita grazie a un portafoglio di brand diversificato e versatile, in grado di rispondere alle esigenze di proprietari e investitori. Sono molto lieto di entrare a far parte del Gruppo e di poter lavorare a stretto contatto con i nostri partner per ampliare ulteriormente la nostra presenza in Italia, sviluppare nuove opportunità di crescita e rafforzare il nostro portafoglio nei principali hub urbani e nelle principali destinazioni balneari”, ha dichiarato Ceriani commentando la sua nomina.