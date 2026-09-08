Radisson Individuals debutta in Ungheria con l’Hotel Erzsébet City Center Budapest

Radisson Individuals debutta in Ungheria con l'apertura dell'Hotel Erzsébet City Center Budapest, struttura da 126 camere in Károlyi Street, nel Distretto V della capitale. Dopo un'importante ristrutturazione, l'hotel si presenta al pubblico con camere e suite contemporanee e servizi rivolti sia alla clientela leisure sia a quella business.

La posizione centrale consente di raggiungere a piedi alcune delle principali attrazioni della città, da Váci Street al Museo Nazionale Ungherese, fino al Danubio. Tra i servizi a disposizione della clientela: colazione a buffet, wi-fi ad alta velocità gratuito, sistemazioni pet-friendly e reception e concierge h24. La ristrutturazione ha incluso anche un aggiornamento degli impianti con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'edificio nel lungo periodo.

L'apertura segna il debutto del brand Radisson Individuals sul mercato ungherese e si inserisce nel piano di crescita di Radisson Hotel Group in Europa centrale e orientale.