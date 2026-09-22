Redion è il nuovo partner assicurativo di Snowit

Redion (nuovo nome di Europ Assistance, parte di Gruppo Generali) e Snowit, piattaforma digitale sviluppata da Sportit, dedicata alla montagna e agli sport invernali presente in oltre 130 località, hanno annunciato una nuova partnership.

L’accordo permette di offrire agli utenti di Snowit soluzioni assicurative pensate per garantire piena sicurezza e rispondere alle esigenze di chi vive la montagna con frequenze diverse, dagli sciatori occasionali agli appassionati più assidui. La partnership sarà attiva per l'intera stagione invernale 2026/2027 e le soluzioni Redion saranno disponibili direttamente sulla piattaforma Snowit.

Attraverso Snowit, gli sciatori possono acquistare in un'unica piattaforma: skipass, noleggio attrezzatura e lezioni da oltre 500 aziende partner in più di 130 località in Italia e all'estero. Con l'ingresso di Redion in questo percorso di acquisto, per gli utenti Snowit si aggiunge anche la possibilità di sottoscrivere soluzioni assicurative e di assistenza pensate per la montagna, senza dover uscire dalla piattaforma.