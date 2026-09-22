Nicola Ciccarelli è il nuovo presidente dell’Ebit

Nicola Vladimiro Ciccarelli è stato nominato presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (Ebit). Vicepresidente di Federturismo Confindustria e Confindustria Alberghi e presidente del gruppo Swadeshi Hotels, Ciccarelli resterà ai vertici organismo che riunisce le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori del settore turistico per quattro anni, come riporta una nota.

Il nuovo Consiglio è composto dal vicepresidente Massimo Forti, da Mario Aprea, Giancarlo Carriero, Maurizio Crisanti, Stefano Fiori, Stefano Terranova, Marianna Flauto, Monja Caiolo, Stefano Chiaraluce, Salvatore Carofratello e Giuseppina Sferruzza.

Tra i punti centrali del mandato del nuovo presidente, la formazione, che “deve diventare sempre più uno strumento vicino alle esigenze reali delle aziende e dei lavoratori - dichiara -. Il turismo cambia e richiede competenze nuove, aggiornamento continuo e una maggiore capacità di intercettare i fabbisogni dei territori. L’Ebit può contribuire a ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo percorsi di qualificazione e riqualificazione e rafforzando la collaborazione tra sistema produttivo e parti sociali”.