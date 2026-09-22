Siteminder lancia il tool Dynamic Commerce Engine

SiteMinder, la piattaforma di hotel commerce, presenta al mercato Dynamic Commerce Engine, una “innovativa soluzione che fa leva su machine learning e intelligenza artificiale per individuare le opportunità di ottimizzazione più rilevanti per la struttura, e, una volta approvati gli interventi proposti, li attua”, fanno sapere in una nota alla stampa.

Dynamic Commerce Engine di SiteMinder punta a colmare l’execution gap nel settore alberghiero, ovvero il divario tra le intenzioni strategiche degli hotel e la loro effettiva implementazione, consentendo a chi gestisce le strutture di massimizzare i ricavi agendo su tutte le leve commerciali, tra cui il pricing e, per la prima volta, la distribuzione. In questo modo è possibile identificare criticità spesso invisibili che possono intaccare i ricavi, come collegamenti non funzionanti con i canali di distribuzione e tipologie di camere non mappate.

Il tool potrà contare sulla base di dati della piattaforma di SiteMinder, che gestisce oggi 2,6 milioni di camere, 140 milioni di prenotazioni e 300 milioni di room night ogni anno. Il modello di machine learning integrato farà leva su circa 4 miliardi di indicatori relativi a disponibilità, tariffe e inventario (ARI - Average Rate Index) per valutare le opportunità di ottimizzazione di ciascuna struttura e far emergere le raccomandazioni di maggior valore. L’intelligenza artificiale opera sotto il controllo dell’albergatore: ogni modifica consigliata verrà applicata solo dopo l’approvazione dell’utente.

“I report e gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale non sono più sufficienti. Gli albergatori devono sapere quali opportunità contano davvero, senza dover cercare attivamente nel proprio sistema, e devono poterle trasformare in ricavi. È questo che stiamo rendendo possibile. Il pricing non può essere l’unico ambito su cui concentrarsi: la stessa attenzione va riservata all’infrastruttura distributiva su cui si basa, che ha un impatto diretto sull'esperienza dell'ospite. Solo con un assetto distributivo ottimizzato l’ospite può sapere se una camera è disponibile al prezzo che è disposto a pagare”, afferma Sankar Narayan, ceo e managing director di SiteMinder..