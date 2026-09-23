Condor rafforza la presenza in Italia e dal 6 maggio 2027 collegherà Firenze a Francoforte con due voli giornalieri per tutta la stagione estiva. La nuova rotta, rivolta ai segmenti business e leisure, consentirà ai passeggeri in partenza dal capoluogo toscano di accedere, attraverso l’hub tedesco, al network intercontinentale del vettore verso Nord America, Caraibi, Africa e Asia.

“Investiamo nello sviluppo continuo del nostro hub, con un’offerta europea più ampia e coincidenze integrate con il lungo raggio” afferma Pierre Dominique Prümm, chief commercial officer di Condor. Per Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, il volo amplia le opportunità per il territorio e conferma l’interesse dei vettori internazionali per lo scalo Amerigo Vespucci. Con l’ingresso anche di Atene e Stoccolma, il city network Condor da Francoforte raggiunge 16 destinazioni europee. Gli orari coordinati daranno coincidenze brevi e una maggiore accessibilità da e verso i mercati mondiali.