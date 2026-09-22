Problemi ai voli in UK: i vettori protestano

Dopo i nuovi problemi che hanno coinvolto i sistemi di traffico aereo in Inghilterra lunedì scorso, bloccando diversi voli, le compagnie aeree alzano la voce.
Come riporta preferente.com il direttore operativo di Ryanair ha chiesto l’immediato licenziamento dell’amministratore delegato di Nats, affermando: “Deve dimettersi oggi stesso”. Ma anche easyJet si è unia alla protesta, affermando che i problemi “mettono in discussione l’affidabilità dei sistemi di Nats”.
Jet2 ha sottolineato che i clienti e le compagnie aeree necessitano di “risposte, assunzione di responsabilità e un sistema affidabile”. Anche British Airways ha definito “inaccettabili” i continui guasti.
Il ministro dei Trasporti britannico questa volta ha parlato soltanto di un “problema di comunicazione”, senza fornire ulteriori dettagli.
Remo Vangelista