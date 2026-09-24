Property Managers Italia, Bartolomeo Brufi è il nuovo presidente

Cambio al vertice di Property Managers Italia. Bartolomeo Bufi è il nuovo presidente dell’associazione che riunisce property manager e imprese attive nella gestione degli immobili destinati alla locazione breve e turistica.

Bufi succede a Lorenzo Fagnoni, che dopo cinque anni alla presidenza assume il ruolo di vicepresidente. “Il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia italiana e il property management è ormai una realtà professionale presente in modo capillare nei territori - commenta il neopresidente -. Il nostro obiettivo è dare voce agli operatori di ogni dimensione e costruire un punto di riferimento per un settore che ha bisogno di essere ascoltato e riconosciuto”.

Originario di Molfetta, 47 anni, Bufi opera da circa dieci anni nel property management, con una particolare esperienza nell’ambito tecnologico. È fondatore di una delle piattaforme software più utilizzate per la gestione degli affitti brevi e negli ultimi anni ha sviluppato la propria società di property management, concentrando l’attività soprattutto sul territorio di Milano.

Insieme a Bufi è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo dell’associazione, che ora include: Alfredo Barbarisi, Danilo Beltrante, Emanuele Buffa, Irene Caruso, Federico Cassi, Donato Cella, Vincenzo Cella, Monica Cotta, Lorenzo Fagnoni, Nicola Pardini, Arjuna Ullrich Rimbotti, Alessandra Signori, Dante Taborchi e Luigi Verardo.