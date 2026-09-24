Uvet Events alla conquista del segmento luxury

Uvet Events si riposiziona. Grazie ai notevoli investimenti nel corso degli ultimi tre anni e al fresco restyling del proprio sito, la più piccola unità del Gruppo Uvet (ebitda 1,4 milioni di euro nel 2026) non ha solo espanso le attività di comunicazione rispetto a quelle di logistica (scese dal 90% al 50%), ma ha anche aumentato la propria competitività.

“L’obiettivo è arrivare nel breve termine a essere considerati tra i numeri uno in Italia, proprio come i nostri colleghi di Uvet Gbt nel business travel - ha spiegato all’incontro di bilancio 2025/2026 Serena Martini, sales & communication director Uvet Events - dal momento che ora possiamo permetterci di accettare solo gare dove contano il sogno del cliente, la consulenza e la cura sino al minimo dettaglio, non il mero vincolo economico. Provenendo da anni di esperienza nel segmento luxury, sto personalmente contribuendo a veicolare molti clienti storici verso il nostro gruppo, affinché Uvet Events diventi sinonimo di eccellenza”.