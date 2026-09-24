Iberia, al via il conto alla rovescia per il centenario nel 2027

A 100 giorni dall'inizio delle celebrazioni, Iberia ha illustrato il programma delle attività che organizzerà nel corso del 2027 per celebrare il suo centenario. Il presidente e ceo di Iberia Marco Sansavini ha, inoltre, presentato la livrea speciale del centenario che sarà applicata ad alcuni degli aeromobili della compagnia aerea.

“Gli eventi del centenario renderanno omaggio a più di un miliardo di persone che hanno volato con Iberia negli ultimi 100 anni, a tutti i dipendenti che hanno reso possibile ogni volo nel corso di questo secolo e a tutti coloro i cui legami familiari, commerciali o culturali sono stati rafforzati dalla nostra connettività”, ha dichiarato Sansavini.

Il programma, fa sapere il vettore, comprenderà promozioni commerciali, iniziative con agenzie di viaggio e tour operator, nonché nuove attività che Iberia presenterà nei prossimi mesi.

Il principale evento istituzionale del centenario si terrà nel giugno 2027, il mese in cui Iberia è stata fondata, negli hangar di La Muñoza, mentre nel corso dell’anno sarà lanciata anche la Fondazione Iberia. Il centenario avrà un'attenzione particolare per l'America Latina, il principale mercato di Iberia. Casa de América ospiterà un'iniziativa dedicata ai legami costruiti tra la Spagna e la regione nel corso dell'ultimo secolo, nonché allo spagnolo come lingua condivisa.

Uno dei principali hub per le attività del centenario sarà l'Iberia Space di Madrid, che il prossimo anno sarà situato al numero 44 di Calle Alcalá, una delle principali arterie della capitale, e resterà aperto per gran parte del 2027. Ospiterà un programma di attività legate all'aviazione, alla cultura, all'impatto sociale e al futuro della compagnia, nonché incontri con clienti, istituzioni e membri del pubblico.

I miglioramenti sulla flotta

Nel corso del 2027, Iberia annuncia di voler continuare a sviluppare nuove iniziative per migliorare l'esperienza del cliente, sia a terra sia a bordo. Uno dei principali traguardi sarà il retrofit delle cabine dei suoi aeromobili di lungo raggio. Il nuovo design, pensato per offrire livelli ancora più elevati di qualità e comfort, sarà presentato nei prossimi mesi.

La compagnia aerea proseguirà inoltre con l'introduzione graduale del wi-fi Starlink gratuito e ad alta velocità su tutta la sua flotta. Inoltre, Iberia sta collaborando con la Real Academia de Gastronomía per rinnovare l’offerta culinaria, sia a bordo sia nelle sue lounge premium.

Gli aggiornamenti sul Flight Plan 2030

L'anniversario rappresenterà inoltre un'opportunità per ricevere aggiornamenti sullo sviluppo di Iberia. Poco più di un anno fa, la compagnia ha presentato il Flight Plan 2030, un piano strategico sostenuto da un investimento di 6 miliardi di euro per supportare una crescita redditizia e sostenibile e contribuire a consolidare Madrid-Barajas come uno dei principali hub d'Europa.

Iberia è passata da 43 aeromobili di lungo raggio all'inizio del 2025 agli attuali 51, con l'obiettivo di raggiungere circa 70 aeromobili.

L'introduzione dei nuovi Airbus A321XLR ha consentito a Iberia di aggiungere alla propria rete destinazioni come Orlando, Recife, Fortaleza, Toronto e Monterrey.

Il Flight Plan 2030 pone un forte accento su tecnologia, digitalizzazione e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di offrire ai clienti un'esperienza più personalizzata e fluida.

Un piano completato dall'espansione delle capacità industriali della compagnia negli ultimi mesi, a seguito dell'ottenimento della licenza LEAP Premier MRO e della creazione di IAG Engine Tech.