Fagnoni, Property Managers Italia: “Ridurre gli affitti brevi non basta”

Property Managers Italia propone misure per ampliare l’offerta abitativa senza penalizzare gli affitti brevi. Dopo il confronto con il Ministero del Turismo sull’Affordable Housing Act l’associazione chiede la cedolare secca al 10% per contratti lunghi e accessibili, fondi di garanzia contro la morosità, procedure rapide per la restituzione degli immobili e più flessibilità per studenti e lavoratori temporanei.

“La crisi abitativa è reale, ma non basta ridurre gli affitti brevi. Bisogna rendere più conveniente e sicuro affittare a lungo termine”, afferma il presidente Lorenzo Fagnoni. Ogni restrizione, sostiene, deve basarsi su dati: case rientrate nel mercato, canoni, immobili vuoti ed effetti sugli investimenti.

Tra le priorità indica iter urbanistici, recupero degli edifici inutilizzati, rigenerazione delle aree dismesse e incentivi per nuove abitazioni. “L’obiettivo - conclude Fagnoni - deve essere avere più case disponibili e accessibili, non semplicemente meno locazioni turistiche”.