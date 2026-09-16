Kuda, Silvia Massari è la nuova senior key account

Kuda Tour Operator annuncia, in una nota alla stampa, la nomina di Silvia Massari come nuova senior key account. Con oltre 20 anni di esperienza nel turismo premium e nell’hospitality di lusso Massari porta in Kuda un solido expertise in sales, marketing, business development e comunicazione. Nel suo percorso ha sviluppato strategie di marketing e posizionamento del brand, partnership con agenzie di viaggio, dmc e realtà del mondo luxury, oltre a importanti attività di pubbliche relazioni e comunicazione digitale.

Nel nuovo ruolo avrà un focus particolare sul consolidamento delle relazioni con il mondo delle agenzie e sulla valorizzazione dell’offerta Kuda, con l’obiettivo di renderne la conoscenza sempre più capillare sul mercato italiano. Una strategia che punta a rafforzare il dialogo con il trade, comunicare in modo sempre più efficace il valore delle proposte Kuda e trasformare la conoscenza del brand in nuove opportunità di business.