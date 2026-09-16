Sono sette i memorandum d’intesa firmati da Emirates con gli enti del turismo internazionali all’Arabian Travel Market 2026, in corso fino a domani a Dubai. In Europa il vettore ha siglato un accordo con Visit Finland per rafforzare la collaborazione e sostenere la crescita del turismo verso la Finlandia attraverso la rete globale della compagnia. A partire dal 1° ottobre, infatti, Emirates avvierà i propri collegamenti con Helsinki, offrendo l’unica connettività operativa tutto l’anno tra Finlandia ed Emirati Arabi Uniti e creando nuove opportunità per il settore travel e turistico.

Emirates collaborerà anche con Fjord Norway, l’ente ufficiale per la promozione turistica della Norvegia occidentale.

Con il Seychelles Tourism Board (Stb) e il Ministry of Tourism and Culture (Mtc) il vettore ha rinnovato una partnership avviata nel 2013, il cui obiettivo è aumentare i flussi turistici verso le Seychelles attraverso la rete globale di Emirates, che conta quasi 140 destinazioni, grazie a campagne di marketing congiunte e viaggi dedicati a media e operatori del settore.

Rinnovato anche l’accordo con la Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), mentre la partnership tra il vettore e il Ministry of Tourism and Handicrafts (MTH) del Madagascar sosterrà la crescita degli arrivi turistici sull’isola dell’Oceano Indiano e contribuirà all’obiettivo di raggiungere un milione di visitatori entro il 2028.

Altra partnership confermata è quella con la Sharjah Commerce & Tourism Development Authority (Sctda), il cui obiettivo è continuare a sostenere la crescita dell’inbound nell’emirato di Sharjah.

Stesso obiettivo sostiene il rinnovo di un anno del memorandum d’intesa tra Emirates e Tourism Malaysia, a sostegno della campagna Visit Malaysia 2026–2027, che punta a raggiungere 47 milioni di arrivi internazionali. La collaborazione prevede l’esplorazione di iniziative congiunte di marketing e advertising, oltre a viaggi dedicati a media e operatori del travel trade. Emirates promuoverà la Malesia attraverso la propria rete globale, supportata da 21 voli settimanali tra Kuala Lumpur e Dubai.

Emirates ha inoltre rinnovato la propria partnership strategica di lunga data con Huawei e ha siglato un’intesa con Dubai Duty Free (DDF), in base alla quale i passeggeri della compagnia aerea in viaggio verso Dubai o in transito potranno usufruire di offerte esclusive nei punti vendita DDF presenti nel Terminal 3 del Dubai International Airport.