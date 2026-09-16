Aci blueteam torna a TTG Travel Experience con il brand prenotACI Travel

Incontrare operatori, agenzie e professionisti del settore e fare scouting di nuovi partner per lo sviluppo di prenotACI Travel. Questo l’obiettivo della partecipazione di Aci blueteam a TTG Travel Experience. Il ritorno al TTG rappresenta per la Tmc un momento strategico all’interno del percorso di crescita della propria offerta leisure. Nel 2026, infatti, Aci blueteam ha deciso di accelerare il progetto PrenotACI Travel, affiancando al modello dell’Associazione in Partecipazione una nuova formula di sviluppo basata su una innovativa partnership rivolta ad agenzie di viaggi già attive, strutturate e radicate nei territori di riferimento.

“La presenza al TTG insieme all’Automobile Club d’Italia conferma una sinergia sempre più forte e una visione della mobilità che oggi comprende anche il viaggio e il tempo libero - commenta Carlo Bagnasco, presidente di ACI blueteam -. Con PrenotACI portiamo questa idea in un progetto concreto, integrando servizi turistici e servizi per la mobilità all’interno di un’offerta sempre più completa e vicina alle persone”.

“Per il progetto PrenotACI Travel il TTG rappresenta un’importante occasione di sviluppo e confronto con il mercato - aggiunge Massimiliano Biella, direttore Leisure Travel di Aci blueteam -. Siamo alla ricerca di agenzie e imprenditori del turismo che conoscano profondamente il proprio territorio, abbiano una solida esperienza professionale e siano interessati a costruire nuove opportunità di business entrando a far parte dell’ecosistema Aci. Il nostro obiettivo è creare partnership concrete e durature, mettendo come basi comuni la forza e l’autorevolezza del brand Aci con il patrimonio di competenze e relazioni degli operatori locali”.

La presenza al TTG Travel Experience si inserisce così in una più ampia evoluzione della strategia leisure di ACI blueteam, orientata a rafforzare la propria presenza territoriale, creare nuove opportunità per le agenzie indipendenti e rendere disponibili ai Soci Aci servizi e vantaggi dedicati nel comparto turistico. Dopo le prime aperture e i risultati raggiunti dal progetto PrenotACI, il piano di sviluppo prevede infatti, nei prossimi mesi, l’estensione del network in numerose province italiane, anche attraverso la collaborazione con imprenditori e agenti di viaggi già operativi sul territorio. L’obiettivo è costruire una rete sempre più capillare e qualificata, nella quale Aci blueteam e gli operatori locali possano crescere insieme, portando il modello PrenotACI in un numero crescente di territori e rendendo sempre più accessibile un’offerta turistica integrata all’interno dell’ecosistema Aci.