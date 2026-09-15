Si chiama Simply Italian la nuova campagna di comunicazione di ITA Airways con cui la compagnia si rinnova e accompagna il percorso di evoluzione del proprio brand in Italia e nei principali mercati internazionali. Il progetto nasce per valorizzare l’identità di ITA Airways attraverso uno degli elementi che maggiormente la contraddistinguono: l’italianità espressa nell’accoglienza, nello stile e nella cura dedicata ai propri clienti.

Simply Italian traduce in comunicazione la visione di ITA Airways di offrire un'esperienza di viaggio che va oltre il semplice volo e mette al centro dell’esperienza le persone e quel modo di accogliere tipico della cultura italiana. La campagna prende ispirazione dal concetto di sorprendente semplicità, fatta di gesti autentici e attenzione, che caratterizza quotidianamente l'esperienza di viaggio a bordo della compagnia. Per il lancio della nuova campagna di comunicazione globale ITA sceglie Sharon Stone come Global Ambassador. Icona del cinema hollywoodiano e da sempre innamorata dell’Italia, l’artista internazionale è stata scelta dalla compagnia per accompagnare il lancio della campagna in Italia e nei principali mercati esteri.

“Con Simply Italian inauguriamo una nuova fase nel percorso di evoluzione del brand ITA Airways – ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways -. Questa campagna di comunicazione nasce dalla volontà di valorizzare ciò che rende unica la nostra compagnia: un modo autentico di accogliere le persone, ispirato ai valori dell'ospitalità italiana. Attraverso una narrazione semplice, riconoscibile e coerente a livello internazionale, vogliamo rafforzare il legame tra ITA Airways e l'eccellenza del nostro Paese, portando nel mondo un'esperienza di viaggio che inizia già a bordo dei nostri aeromobili”.

La nuova campagna di comunicazione si articola in una serie di soggetti brevi e autonomi, ciascuno costruito su una singola scena, che raccontano situazioni semplici e autentiche “Simply Italian”, che esprimono il modo distintivo con cui ITA Airways interpreta l'ospitalità italiana.

“Viaggiare apre la mente e amplia il proprio punto di vista – dice Sharon Stone -. Ho avuto la fortuna di viaggiare per tutta la vita e l’Italia è uno dei luoghi che mi hanno sempre incantata di più. Qui esiste una combinazione straordinaria di storia, cultura, bellezza e vita contemporanea che si fonde in modo naturale ed elegante, in un equilibrio unico al mondo. Per questo il concetto di Simply Italian mi rappresenta così bene. Credo che l’esperienza italiana sia qualcosa che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita, e non esiste modo migliore per iniziare questo viaggio che volare con ITA Airways.”