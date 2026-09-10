Ita Airways, atterrato a Fiumicino il secondo Airbus con livrea Star Alliance

È pronto a entrare in servizio il secondo aeromobile Ita Airways con livrea Star Alliance. Il nuovo Airbus A321neo è atterrato a Fiumicino al termine del volo di trasferimento dall’impianto di produzione Airbus ad Amburgo e si unisce al primo aereo Ita con questa livrea, l’Airbus A320 presentato in occasione dell’ingresso del vettore nell’alleanza globale, ad aprile.

La presenza di due aeromobili con livrea dedicata nella flotta Ita Airways è in linea con gli standard previsti per l’adesione come 26esimo membro alla più grande alleanza di compagnie aeree al mondo.

Il nuovo A321 dispone della cabina Airspace, progettata per garantire i massimi livelli di comfort e una maggiore spaziosità, con sedili di ultima generazione e un sistema di illuminazione interna personalizzato.

La configurazione prevede tre classi di servizio: Business Class, con 12 poltrone reclinabili full flat trasformabili in letti; Premium Economy, con 12 poltrone; ed Economy, con 141 posti, di cui 12 dedicati alla Comfort Economy.

Grazie all’ingresso in Star Alliance, i passeggeri hanno accesso a oltre 1.150 destinazioni in 190 Paesi, coprendo il 90% del mondo. Tra i principali vantaggi servizi quali check-in unico, riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e accesso alle lounge di Star Alliance e delle compagnie aeree appartenenti all’alleanza. Con l’ingresso in operativo dell’aereo con livrea Star Alliance salgono a nove gli Airbus A321neo presenti nella flotta di Ita.