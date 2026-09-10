Aeroitalia accorcia le distanze tra l’Italia e la Libia. Il vettore annuncia oggi l’apertura delle vendite di due nuovi voli da Roma Fiumicino e Milano Bergamo verso Tripoli.

Le novità saranno operate entrambe con aeromobili Boeing 737-400 da 168 posti.

Lo schedule

Su entrambe le rotte saranno garantite due frequenze a settimana. La Roma Fiumicino-Tripoli sarà servita con partenze dalla Capitale il giovedì alle 13:50 e la domenica alle 15:20; e da Tripoli il giovedì alle 10:30 e la domenica alle 11:30.

La Milano Bergamo-Tripoli sarà servita con partenze da Milano il mercoledì alle 16:00 e la domenica alle 08:30; e da Tripoli il lunedì alle 11:00 e il giovedì alle 16:40.