TTG Italia
Italian Exhibition Group

Wizz Air
riapre
il Medio Oriente

Wizz Airriapreil Medio Oriente

Wizz Air conferma la ripartenza dei voli verso il Medio Oriente. Dopo aver riaperto questa settimana le tratte verso Jeddah e Amman, a partire dal 25 ottobre il vettore ripristinerà i collegamenti anche su Abu Dhabi e Dubai. Wizz Air ripristinerà progressivamente 12 rotte e 49 collegamenti settimanali verso Giordania, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita nel corso della stagione invernale.

I collegamenti ripristinati metteranno a disposizione 470.000 posti durante la stagione invernale, offrendo ai clienti di 9 città europee un accesso diretto e conveniente a destinazioni caratterizzate da sole tutto l’anno, spiagge spettacolari e alcune delle più affascinanti proposte culturali e di intrattenimento del Medio Oriente.

La ripresa dei collegamenti arriva mentre milioni di europei iniziano a pianificare i propri viaggi invernali. “Siamo lieti di confermare il ritorno di Dubai, Abu Dhabi, Gedda e Amman nel network di Wizz Air – dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Sappiamo quanto i nostri clienti abbiano atteso il ritorno di queste destinazioni e la loro ripresa non potrebbe arrivare in un momento migliore. Con 12 rotte e 49 voli settimanali Wizz Air rende ancora una volta il Medio Oriente più accessibile e conveniente”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana