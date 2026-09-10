Wizz Air conferma la ripartenza dei voli verso il Medio Oriente. Dopo aver riaperto questa settimana le tratte verso Jeddah e Amman, a partire dal 25 ottobre il vettore ripristinerà i collegamenti anche su Abu Dhabi e Dubai. Wizz Air ripristinerà progressivamente 12 rotte e 49 collegamenti settimanali verso Giordania, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita nel corso della stagione invernale.

I collegamenti ripristinati metteranno a disposizione 470.000 posti durante la stagione invernale, offrendo ai clienti di 9 città europee un accesso diretto e conveniente a destinazioni caratterizzate da sole tutto l’anno, spiagge spettacolari e alcune delle più affascinanti proposte culturali e di intrattenimento del Medio Oriente.

La ripresa dei collegamenti arriva mentre milioni di europei iniziano a pianificare i propri viaggi invernali. “Siamo lieti di confermare il ritorno di Dubai, Abu Dhabi, Gedda e Amman nel network di Wizz Air – dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Sappiamo quanto i nostri clienti abbiano atteso il ritorno di queste destinazioni e la loro ripresa non potrebbe arrivare in un momento migliore. Con 12 rotte e 49 voli settimanali Wizz Air rende ancora una volta il Medio Oriente più accessibile e conveniente”.