Corinthia Rome apre la nuova spa

Corinthia Rome apre la sua nuova spa. Situata nell’ex caveau della banca all’interno della quale è sorto il Corinthia di Piazza del Parlamento la spa si sviluppa nel piano sotterraneo del palazzo. Le tre sale trattamenti, la palestra Technogym, le due plunge pool e un’atmosfera di acqua, luce soffusa, profumi e gesti lenti rendono ogni momento profondamente rigenerante.

Le antiche volte e le spesse pareti del palazzo avvolgono gli ospiti in un senso di protezione e sospensione dal tempo, rendendo la spa un indirizzo segreto e aperto anche ai clienti esterni in cerca di un’oasi di benessere nel cuore della città.

La Corinthia spa si distingue per la collaborazione con brand di altissimo livello, scelti per la coerenza tra filosofia naturale, ricerca scientifica e cura autentica della pelle, Seed to Skin e 111Skin London .

La spa rappresenta un’esperienza all’avanguardia nella cura del sé, che unisce storia, cultura, natura e innovazione scientifica, offrendo ai propri ospiti momenti di autentica rigenerazione per corpo, mente e spirito.