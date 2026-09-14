Un’altra giornata difficile per l’aeroporto di Catania. Una nube di cenere vulcanica ha costretto la società di gestione dello scalo a disporre la sospensione degli arrivi fino a questo pomeriggio.
In una nota pubblicata sul sito, la società di gestione del Fontanarossa ha comunicato che “è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale”. La società invita i passeggeri a “verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”.
Secondo quanto riportano fonti locali, la nube prodotta dall’Etna avrebbe raggiunto i 4mila metri di altezza, compromettendo la visibilità in direzione Sud-Est.
Alcuni voli in arrivo nello scalo sono stati dirottati all’aeroporto di Palermo.
Remo Vangelista