Kleber Group amplia la rete internazionale debuttando in Italia

Approda anche in Italia Kleber Group, la società di consulenza in marketing e comunicazione integrata specializzata nei settori turismo, hospitality, luxury e lifestyle. Già presente in nove mercati tra Europa, Medio Oriente e Africa, consolida così la propria rete internazionale presidiando il nostro Paese con un team che riunisce Antonella Rossi, Director Business Development Italy, e Gloria Peccini, director communications Italy.

“L’Italia - sottolinea dichiara Julia Kleber, ceo di Kleber Group - occupa una posizione strategica in Europa, vicina a diversi mercati in cui siamo già presenti e rappresenta, quindi, un’opportunità concreta per rafforzare le connessioni all’interno del nostro network. La nuova sede ci permetterà, inoltre, di contare su una conoscenza diretta del territorio, su relazioni consolidate e su un accesso più immediato al mercato, così da supportare al meglio i nostri clienti. Operare direttamente nei mercati di riferimento fa da sempre parte del nostro modo di lavorare: ci permette di comprenderne le dinamiche locali e di creare nuove opportunità”.

Avvalendosi della sua grande esperienza nel turismo internazionale, nel destination marketing e nello sviluppo strategico dei mercati Antonella Rossi coordinerà la strategia di crescita di Kleber Group sul mercato italiano dalla sede di Francoforte, lavorando in stretta sinergia con il team di Milano e con il network internazionale del gruppo. Da Milano, invece, Gloria Peccini guiderà le attività di pr e comunicazione dell’agenzia in Italia, affiancando a questo ruolo il supporto alle relazioni con il trade e alle attività di business development. Con oltre trent’anni di esperienza nella comunicazione nei settori turismo, hospitality e aviation, Peccini ha sviluppato una conoscenza approfondita del mercato italiano, consolidando nel tempo le relazioni con i media e le competenze nella realizzazione di campagne PR per brand internazionali.

Kleber Group lavorerà da un lato supportando destinazioni e brand internazionali interessati a crescere in Italia, dall’altro mettendo il proprio network a disposizione di destinazioni e operatori italiani che desiderano espandersi sui mercati esteri.