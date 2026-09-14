Il Ministero del Turismo delle Maldive informa che dal prossimo 1 ottobre entrerà in vigore nel Paese la nuova normativa definita TGST, che riguarda anche i prodotti turistici.
Dall’inizio del prossimo mese, infatti, gli operatori turistici stranieri, le agenzie di viaggi straniere e le piattaforme di prenotazione offshore che vendono prodotti turistici delle Maldive rientreranno nell'ambito della Tourism Goods and Services Tax (TGST) al 17%.
Un incontro formativo
Per chiarire gli aspetti amministrativi e operativi della nuova norma, il Ministero organizza una sessione informativa online dedicata agli operatori su Teams, prevista per domani, 15 settembre, alle 17 ora locale delle Maldive (le 15 ora italiana). Iscrizioni a questo link.
Remo Vangelista