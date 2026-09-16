Azores Airlines: Binter entra in gara

L’ottava manifestazione di interesse per Azores Airlines arriva da Binter. La compagnia entra dunque in lizza per aggiudicarsi almeno il 75% del capitale del vettore.

Come riporta preferente.com Binter aveva già valutato in precedenza l’acquisizione. Ora il suo progetto è quello di inserire Azores Airlines in un modello operativo simile a quello che ha adottato alle Canarie, con collegamenti tra le isole, verso la Spagna continentale e verso le Baleari.

Intanto, la compagnia portoghese continua a registrare perdite. Nel primo semestre del 2026 ha registrato un risultato negativo di 37,1 milioni di euro, a fronte di ricavi per 134,4 milioni e costi operativi per 142 milioni.

La privatizzazione rappresenta un uovo tentativo di privatizzazione, dopo il rifiuto da parte del Portogallo dell’offerta di Atlantic Connect, che secondo il Governo di Lisbona non offriva sufficienti garanzie.