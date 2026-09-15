Dipartimento di Stato degli Usa: livello 2 di allerta per l’Italia

Con l’approssimarsi della stagione autunnale il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso avvisi di viaggio per l’Italia e il Regno Unito. Per il nostro Paese il livello di allerta non cambia, è sempre il 2, ma il dipartimento, pur sottolineando la storia e le eccellenze gastronomiche dell’Italia, ha aggiunto informazioni che invitano i viaggiatori diretti sul nostro territorio a prestare maggiore attenzione a causa della minaccia di terrorismo e della microcriminalità.

Gli americani sono stati avvertiti di un crescente rischio globale di terrorismo da quando gli Stati Uniti hanno iniziato il conflitto con l’Iran.

Quanto alla microcriminalità, come riporta TravelPulse l’avviso spiega che è un fenomeno “comune, specialmente nelle località turistiche più frequentate e sui mezzi pubblici, inclusi i treni. Prestate attenzione a ciò che vi circonda. La maggior parte dei reati ai danni degli stranieri è di natura opportunistica, come lo scippo, il borseggio e l’effrazione di veicoli”.

Anche l’avviso di livello 2 per il Regno Unito è rimasto invariato, pur includendo informazioni aggiornate, tra cui quelle relative alla minaccia terroristica; in questo caso, però, sono stati rimossi gli indicatori di rischio legati a disordini civili e criminalità.

L’avviso segnala infine che “sussiste anche il rischio di episodi isolati di violenza da parte di gruppi dissidenti in Irlanda del Nord. Tali gruppi prendono di mira principalmente le forze di polizia e l’esercito”.