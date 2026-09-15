Emerging Travel Group lancia i servizi di influencer marketing con Rippla

Emerging Travel Group, società internazionale che gestisce RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, amplia il proprio marketing hub grazie a una nuova collaborazione con Rippla , piattaforma data-driven che mette in contatto strutture ricettive e aziende del settore hospitality con influencer e content creator. La partnership, fanno sapere in una nota alla stampa, punta a offrire alle aziende del turismo e dell’ospitalità la possibilità di usufruire di servizi di influencer marketing come canale aggiuntivo, a integrazione delle soluzioni di marketing già offerte.

Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group, ha commentato: “I social media e gli influencer stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel modo in cui i viaggiatori scoprono, valutano, prenotano e vivono le proprie esperienze di viaggio. Si tratta di una delle principali tendenze che abbiamo individuato nel nostro recente report sulle 10 tendenze che plasmeranno il settore travel nel prossimo decennio. Con la crescita dell’importanza del creator marketing nel percorso che porta alla prenotazione, la partnership con Rippla ci permette di ampliare le opportunità di marketing che offriamo ai nostri partner, aiutandoli a raggiungere i viaggiatori attraverso voci e contenuti rilevanti, accanto alle soluzioni che già proponiamo”.

Attraverso Rippla, le aziende del settore ricettivo possono stabilire il proprio pubblico di riferimento in base a criteri quali la località, l’età e il sesso, e creare offerte su misura per i creator selezionati. L’algoritmo di Rippla individua quindi gli influencer il cui pubblico corrisponde maggiormente al profilo target, consentendo ai partner di selezionare i profili con cui desiderano collaborare. Le collaborazioni si basano su un modello barter, in cui gli hotel mettono a disposizione soggiorni o altre esperienze hospitality in cambio di contenuti e visibilità da parte dei creator. Rippla mette inoltre a disposizione strumenti per gestire le collaborazioni e monitorarne i risultati. L’accesso alla piattaforma è disponibile tramite abbonamento.