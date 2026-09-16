Gran Canaria struttura l’offerta enoturistica

Gran Canaria sta strutturando una strategia di offerta attorno all’enoturismo come ulteriore leva di diversificazione sul mercato italiano, valorizzando un patrimonio di vigneti, cantine, produzioni locali, paesaggi rurali ed esperienze da vivere nell’interno dell’isola. È con questo obiettivo che Turismo de Gran Canaria ha partecipato a VinoForum, svoltosi a Roma dal 7 al 13 settembre nell’ambito della presenza spagnola promossa da Turespaña. La destinazione ha proposto dieci degustazioni di vini e formaggi di Gran Canaria, presentate insieme alla sommelier grancanaria Alba Bernal.

Un’offerta turistica strutturata

Al centro dell’offerta enoturistica c’è la Via del Vino di Gran Canaria, che dal 2021 fa parte del Club de Producto Rutas del Vino de España di Acevin – Asociación Española de Ciudades del Vino ed è l’unica Ruta del Vino de España certificata situata al di fuori della Penisola Iberica.

La Via del Vino struttura un prodotto turistico, capace di portare i visitatori nell’interno di Gran Canaria e di mettere in rete cantine, ristorazione, strutture ricettive, attività e servizi del territorio. L’enoturismo favorisce la distribuzione dei flussi turistici oltre le aree tradizionalmente più frequentate, genera nuove occasioni di visita e di spesa nelle zone rurali e rafforza il legame tra turismo, agricoltura e produzioni locali.

È un’offerta che si integra inoltre con altri prodotti strategici della destinazione – dalla gastronomia al turismo rurale, dal trekking al cicloturismo – e contribuisce a posizionare Gran Canaria come destinazione da vivere tutto l’anno, anche oltre il suo prodotto balneare. Visite alle cantine e ai vigneti, degustazioni, soggiorni in strutture rurali, passeggiate e itinerari a piedi o in bicicletta permettono così di costruire esperienze differenti e di entrare in contatto diretto con produttori, paesaggi e tradizioni.