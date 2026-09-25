Giovedì 24 settembre le compagnie aeree iraniane sono state bandite dai Paesi vicini, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman, in risposta alle nuove sanzioni statunitensi, il primo grande impatto di un cambiamento nella politica degli Stati Uniti volto a colpire le società di Paesi terzi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran, come riporta Reuters. L'Autorità generale per l'aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti, il più grande hub di viaggi del Medio Oriente, ha dichiarato che, a seguito della nuova politica statunitense, ha sospeso tutti i voli delle compagnie aeree iraniane fino a nuovo avviso.

In risposta l’Iran, tramite dichiarazioni di Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, ha dichiarato che farà in modo di vietare di operare nei propri aeroporti ai Paesi che decideranno di collaborare con gli Stati Uniti.

Lunedì scorso il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha affermato che tutte le compagnie aeree iraniane sarebbero costrette a cessare le operazioni il 23 settembre a causa della minaccia di sanzioni secondarie contro i fornitori di servizi aerei, a sette mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran.