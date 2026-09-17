Gattinoni Travel: le nuove proposte per l’autunno e l’inverno

Da Tenerife a Parigi, dall’Egitto alla Cina. Sono alcune delle proposte del Back to Travel di Gattinoni Travel, un invito a considerare settembre non come la fine della stagione dei viaggi, ma come un nuovo punto di partenza. Gattinoni Travel accompagna i viaggiatori nella scelta con una selezione di proposte personalizzabili, disponibili online e in agenzia, e con il supporto dei propri consulenti di viaggio.

A Tenerife, ad esempio, il viaggio di cinque notti lascia spazio alla libertà di alternare il relax sulla costa alle escursioni alla scoperta dell’isola. Il noleggio auto incluso permette di muoversi in autonomia, mentre per cambiare ritmo è previsto un tour guidato del Teide in buggy di tre ore, tra i paesaggi vulcanici dell’isola.

Parigi viene proposta in un weekend lungo a dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata. Tra le proposte la salita sulla Tour Eiffel in ascensore per guardare Parigi dall’alto e, una volta tornati lungo la Senna, la crociera con cena sul fiume. Nel mezzo, il tempo per camminare tra quartieri, fermarsi in un bistrot o in una brasserie e lasciarsi accompagnare dalle prime atmosfere natalizie.

L’Egitto è, invece, protagonista del viaggio di Capodanno, che prende il via al Cairo, tra le Piramidi e la Sfinge di Giza e la visita al Grand Egyptian Museum, prima di proseguire verso il fiume e la crociera.

Sul lungo raggio, infine, la Cina viene proposta in un tour di 11 notti, con partenza il 9 ottobre, che si snoda dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dall’Esercito di Terracotta di Xi’an al Centro Ricerca dei Panda Giganti di Chengdu, fino a Shanghai. Un percorso che alterna siti storici, templi e giardini ai ritmi delle metropoli contemporanee. Gli spostamenti interni in treno veloce scandiscono il passaggio da una tappa all’altra, mentre l’accompagnatore dall’Italia segue il gruppo per tutta la durata del viaggio, insieme alla guida locale parlante italiano.